Ministros da União Europeia discutirão recuperação e recursos

A recuperação da zona do euro de sua maior contração já registrada vacilou em agosto uma vez que o crescimento do dominante setor de serviços foi quase paralisado, mostrou nesta quinta-feira a pesquisa Índice de Gerentes de Compra (PMI, na sigla em inglês).

O PMI Composto final do IHS Markit, considerado uma boa medida da saúde econômica, caiu a 51,9 no mês passado de 54,9 em julho — perto da marca de 50 que separa crescimento de contração, embora um pouco melhor do que a preliminar de 51,6.

O PMI de serviços recuou a 50,5 em agosto de 54,7 no mês anterior, melhor do que a leitura preliminar de 50,1.

“As empresas do setor de serviços na zona do euro viram o crescimento da atividade ficar quase paralisado em agosto, alimentando preocupações de que a recuperação pós lockdown começou a desaparecer em meio às restrições de distanciamento social ligadas à covid-19″, disse Chris Williamson, economista-chefe do IHS Markit.

A demanda diminuiu no bloco embora as empresas tenham reduzido preços, e o número de trabalhadores foi reduzido pelo sexto mês seguido.