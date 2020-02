Ministro Onyx Lorenzoni aceita trocar Casa Civil pelo Ministério da Cidadania

O ministro Onyx Lorenzoni aceitou trocar a Casa Civil pelo Ministério da Cidadania . No lugar dele, o general Walter Souza Braga Netto já foi convidado para ocupar o cargo. O atual titular da Cidadania, Osmar Terra, foi chamado no final da tarde para uma nova reunião com o presidente Jair Bolsonaro. Ele deve deixar o governo.

O GLOBO antecipou nesta terça-feira que Bolsonaro cogitava demitir Terra e transferir Onyx para a pasta que era ocupada por ele. Terra entrou em conflito com os ministros Paulo Guedes (Economia) e Luiz Henrique Mandetta (Saúde) nos últimos meses. Onyx, por sua vez, teve sua atuação na Casa Civil esvaziada seguidas vezes e Bolsonaro já procurava um militar, sem pretensões políticas, para o posto.

O primeiro convidado foi Augusto Heleno, atualmente no Gabinete de Segurança Institucional (GSI). Depois, foi feito um convite ao general Braga Netto , que atualmente comando o Estado Maior das Forças Armadas.