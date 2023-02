Ministro: Minha Casa Minha Vida priorizará pessoas em área de risco

Reprodução/Twitter Jader Filho é ministro de Lula





O ministro das Cidades , Jader Filho (MDB), afirmou nesta terça-feira (21) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) determinou que o Minha Casa Minha Vida dê prioridade para pessoas que vivem em áreas de risco. A decisão partiu depois das catástrofes causadas pelas chuvas no litoral norte de São Paulo .

“O presidente Lula tem orientado que o Minha Casa Minha Vida dê prioridade não só para pessoas em situação de rua, mas também a pessoas que moram em áreas de risco”, declarou Jader em entrevista dada para o canal pago CNN Brasil.

O ministro explicou que a criação da Secretaria de Territórios Periféricos foi justamente para tratar de temas como as de pessoas que moram em áreas de risco. Ele pontuou que projetos e soluções estão sendo apresentados para que menos cidadãos enfrentem esse tipo de problema.

“No Brasil, há 150 cidades que concentram 90% esses tipos de óbitos que vêm ocorrendo ao longo dos anos e há mais de 1000 municípios com áreas de risco. A gente vem buscando alternativas, seja tirando as pessoas desses lugares ou tratando as encostas”, comentou.

Por fim, Jader relatou que a principal prioridade do governo Lula neste momento é “atender a região do litoral norte com colchões, águas e mantimentos”. “Vamos buscar apontar todas essas áreas que as pessoas estão correndo risco e vamos fazer esse enfrentamento”, concluiu.

Vítimas

São 44 mortes em decorrência das chuvas no litoral norte paulista. Somente em São Sebastião, 41 pessoas morreram após temporais devastarem a cidade. Em Ubatuba, há uma vítima. A última atualização é da noite desse domingo (19).

Segundo dados do governo de São Paulo, mais de 550 pessoas tiveram que deixar as casas em que vivem no litoral após as tempestades. Até as 19h de ontem, foram contabilizadas 228 desalojados, que se deslocaram para casas de parentes, e 338 desabrigados, que foram encaminhados a abrigos públicos.

Para ajudar as pessoas que foram afetadas pelos estragos da chuva, prefeituras e Organizações Não-Governamentais (ONGs) estão arrecadando doações em dinheiro ou itens básicos.

Veja como ajudar:

Para quem mora na região, a Prefeitura de São Sebastião está arrecadando itens pessoalmente.

O que doar?

– Água potável;

– Alimentos não perecíveis;

– Materiais de limpeza;

– Água sanitária;

– Roupas;

– Calçados;

– Itens de higiene pessoal;

– Roupas de cama;

– Fraldas infantis e adultas;

– Colchões;

– Móveis;

– Eletrodomésticos;

– Ração para pets.

Para saber mais detalhes, clique no link aqui.





