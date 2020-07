Ministro interino da Saúde deve ser substituído em breve, diz Mourão

Isac Nóbrega/PR Vice-presidente Hamilton Mourão

Em entrevista ao canal GloboNews na noite desta terça-feira (14), o vice-presidente da República, General Hamilton Mourão, afirmou que o ministro da Saúde interino, Eduardo Pazuello , que assumiu o cargo após a saída de Nelson Teich, deve ser substituído em um “momento próximo”.

Na ocasião em que oficializou Pazuello como interino da Saúde, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que ele ficaria no cargo por “muito tempo”. O ministro está no cargo há um mês e treze dias, mais tempo do que seu antecessor, que pediu demissão em poucas semanas, após uma série de discordâncias com o presidente.

“Está há dois meses no cargo. Tudo indica que, em um momento próximo, o presidente vai substituí-lo”, pontuou Mourão sobre o interino. Apesar da sinalização do vice, ainda não há um nome oficializado para o lugar de Pazuello.