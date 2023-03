Ministro do Trabalho defende desoneração da folha de pagamento

Valter Campanato/Agência Brasil – 09/02/2023 Luiz Marinho, ministro do Trabalho

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, defendeu nesta terça-feira (7) que a desoneração da folha de pagamento seja definitiva, atingindo todos os setores da economia.

“Sou plenamente favorável a essa mudança, de tirar [a tributação] da folha de pagamento e colocar no faturamento”, afirmou Marinho, em em evento da Frente Parlamentar do Empreendedorismo.

Atualmente, a desoneração da folha de pagamento está vigente para 17 setores da economia, medida que tem validade até o final deste ano. Com a desoneração, as empresas podem substituir a contribuição previdenciária, de 20% sobre os salários dos funcionários, por uma taxa que varia de 1% a 4.5% sobre a receita bruta.

Com a desoneração da folha de pagamento, as empresas tendem a contratar mais funcionários, aumentando a oferta de empregos.

“A reforma tributária é fundamental. O debate da desoneração da folha tem de ser enfrentado simultaneamente ao debate da reforma tributária”, defendeu Marinho.

Fonte: IG ECONOMIA