Ministro do STJ Rogerio Schietti Cruz apresenta palestra no Salão Pleno do TJES

A Escola da Magistratura do Estado do Espírito Santo (Emes), convida todas e todos os integrantes do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (PJES) e o público externo para a palestra do ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Rogerio Schietti Cruz, intitulada “Standard Probatório nos Crimes Contra o Sistema Financeiro”.

O evento conta com o apoio do instituto Brasileiro de Direito da Empresa (Ibade) e acontece presencialmente, no Salão Pleno do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), no dia 30 de outubro (segunda-feira), das 11h às 12h.

Interessados em participar do evento devem se inscrever via formulário eletrônico disponível no site: http://www.tjes.jus.br/emes/3557-2/.

A ação atende a preceitos da Resolução TJES 12/2021, que define o Planejamento Estratégico do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) para o período de 2021 a 2026, a partir de diretrizes fixadas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ): Macrodesafio CNJ AC 10 (aperfeiçoamento da gestão de pessoas) e objetivo estratégico TJES AC 10.01 (consolidar a valorização de magistradas e magistrados, servidoras e servidores).

Vitória, 17 de outubro de 2023

