Ministro do STF, Fachin irá decidir sobre habeas corpus de Weintraub

As regras sobre pré-campanha, propaganda e marketing eleitoral serão debatidas no Curso de Direito Eleitoral da Associação das Câmaras Municipais e de Vereadores do Espírito Santo (Ascamves) desta sexta-feira (29), das 10 às 12 horas. As discussões terão transmissão ao vivo online pelo canal da Assembleia Legislativa (Ales), que apoia a iniciativa.

O secretário de Comunicação da Ales e especialista em marketing eleitoral, Fernando Carreiro, é um dos expositores desta sexta (29), ao lado do doutor em Direito e professor universitário, Arthur Luís Mendonça Rollo. A moderação do debate será feita pelo advogado e membro da Comissão de Direito Eleitoral da OAB-ES, Hélio Maldonado.

O objetivo do curso, que já realizou três de um total oito módulos, é ampliar as informações quanto às mudanças na lei eleitoral de 2020. As lives são abertas e voltadas a políticos que disputarão as eleições municipais, estudantes e professores de direito, autoridades públicas que atuam nas eleições, assessores políticos e profissionais da área de Comunicação Social.

O curso termina no dia 26 de junho – com a participação de especialistas renomados na área do Direito Eleitoral e de políticas públicas, abordando várias temáticas. A iniciativa também conta com o apoio do Tribunal de Contas (TCE-ES).

Além de apoiar a realização do curso, a Ales também participa dos debates. O deputado Emílio Mameri (PSDB) foi um dos expositores do módulo de abertura e está prevista a participação de mais quadros da Casa, como os procuradores Rafael Teixeira de Freitas (procurador-geral) e Ricardo Benetti Fernandes.

Veja a programação

Módulo 5 – dia 5 de junho (10h às 12h)

Temas: Estrutura organizacional das campanhas eleitorais e oratória para candidatos

Expositores: César Albenes de Mendonça Cruz (consultor político, pós-doutor em Política Social e professor universitário) e José Luiz Gobbi (ator e consultor em oratória)

Mediador: Wilton Minarini (presidente da Câmara de Baixo Gandu e presidente de honra da Ascamves)

Módulo 6 – dia 12 de junho (10h às 12h)

Temas: Hipóteses de incompatibilidade e inelegibilidade que impedem o registro da candidatura

Expositores: Domingos Augusto Taufner (Conselheiro do TCE-ES e mestre em Direito) e Flávio Chein Jorge (advogado, doutor em Direito e professor)

Mediador: Rafael Henrique Guimarães Teixeira de Freitas (procurador-geral da Ales)

Módulo 7 – dia 19 de junho (10h às 12h)

Temas: Sistemas majoritário e proporcional e quociente eleitoral; convenções partidárias, coligações e registros de candidaturas

Expositores: Fernando Carlos Dilen (presidente da Comissão Eleitoral da OAB-ES) e Wilma Chequer Bou-Habib (ex-juíza do TRE e vice-presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB-ES; atual procuradora do município de Vitória)

Mediador: Ricardo Benetti Fernandes (procurador da Ales)

Módulo 8 – 26 de junho (10h às 12h)

Temas: Abusos de poder e como coibi-lo no processo eleitoral

Expositores: Hélio Maldonado (membro do Conselho de Direito Eleitoral da OAB-ES e integrante do Conselho Federal da OAB) e Eduardo Damian (presidente da Comissão Nacional de Direito Eleitoral)

Mediador: Cláudio José Ribeiro Lemos (promotor de Justiça)