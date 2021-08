Ministro da Saúde fala sobre aceleração da campanha de vacinação

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, discute hoje (19) os avanços na campanha de vacinação contra a covid-19 no Brasil. Durante entrevista para o programa A Voz do Brasil, Queiroga deverá apresentar as novas expectativas do governo federal para vacinação com a primeira dose da população adulta brasileira, que tinha previsão de ser concluída até setembro. O ministro também falará sobre medidas sanitárias em vigor e sobre a queda no número de mortes e de internações em decorrência da covid-19.

Acompanhe ao vivo:

Queiroga deve apresentar, ainda, a visão do governo sobre a dose de reforço das vacinas – medida ainda em estudo por autoridades médico-científicas.

Veja também:

Covid-19: governo antecipa para agosto entrega de 3,9 milhões de doses

O Ministério da Saúde informou hoje (19) que conseguiu antecipar a chegada de mais 3,9 milhões de doses, para o mês de agosto, de vacinas contra a covid-19. Com a nova previsão de entregas, o mês deve fechar com 68,8 milhões de doses disponibilizadas para a população.

» Leia mais

DF antecipa segunda dose da vacina AstraZeneca a partir de hoje

O Distrito Federal começou hoje (19) a antecipar a aplicação da segunda dose da vacina da Oxford/AstraZeneca contra a covid-19. Podem procurar os postos de vacinação as pessoas com previsão de retorno até o dia 31 de agosto.

» Leia mais

Butantan recebe matéria-prima para 7 milhões de doses da CoronaVac

Um lote de 4 mil litros de Insumo Farmacêutico Ativo (IFA) chegou na noite dessa quarta-feira (18) a São Paulo. A matéria-prima vai viabilizar a produção de 7 milhões de doses da vacina contra a covid-19, a CoronaVac, destinadas ao Programa Nacional de Imunizações (PNI).

» Leia mais

*Matéria em atualização.