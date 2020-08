Ministro da Justiça explica em comissão da Câmara o dossiê antifascista

Isac Nóbrega/PR André Mendonça, ministro da Justiça e Segurança Pública





O ministro da Justiça e Segurança Pública , André Mendonça, deverá comparecer à Câmara dos Deputados na tarde desta sexta-feira (7) para explicar aos paralamentares que compõem a Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência, presidida pelo senador Nelsinho Trad (PSD-MS), sobre o dossiê que monitora servidores públicos federais apoiadores do movimento antifascita e opositores de Bolsonaro.





Uma reportagem do UOL divulgou a existência de um dossiê com dados de quase 600 servidores que se opõem ao governo Bolsonaro ou se identificam com o movimento antifascista .

A pedido do ministro a audiência será privada, sem transmissão da imprensa ou público presente. A reunião deve começar à 15h por videoconferência, apenas com os paralamentares que compõem a comissão mista.

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, cobrou a presença de Mendonça na Câmara para explicar a produção do dossiê.