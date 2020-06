Ministro da Justiça é chamado ao Planalto após prisão de Queiroz

Isac Nóbrega/PR André Mendonça foi chamado para reunião no Palácio do Planalto.

Horas depois da prisão de Fabrício Queiroz , o ministro da Justiça, André Mendonça , foi chamado para uma reunião no Palácio do Planalto com o presidente Jair Bolsonaro .

Leia também:

Após ser convocado para o encontro, Mendonça cancelou sua agenda e foi para a sede do governo federal.

Queiroz foi preso na manhã desta quinta-feira (18) na cidade de Atibaia, no interior de São Paulo. Ele estava escondido em um imóvel que pertence a Frederick Wassef , advogado responsável pela defesa do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-Rj) e do próprio Presidente.

Wassef aparecia frequentemente no Palácio do Alvorada e em eventos do governo federal. Na manhã da última quarta-feira (17), o advogado esteve presente na posse de Fábio Faria como novo Ministro das Comunicações.