Ministro da AGU se reúne com Weber e fala em ‘redução de litígios’

O novo advogado-geral da União, Jorge Messias, se encontrou nesta quarta-feira (4) com Rosa Weber, presidente do STF (Supremo Tribunal Federal) . A reunião ocorreu na sala da presidente da corte, em Brasília.

A conversa durou cerca de uma hora e, de acordo com o Supremo, eles trataram da necessidade de cooperação entre os dois órgãos federais, assim como a atuação concertada com o Centro de Soluções Alternativas de Litígios (Cesal) do STF.

“No encontro, o ministro da Advocacia-Geral da União (AGU) presenteou a presidente do STF com um livro de poesia de Adélia Prado e recebeu de presente da ministra Rosa uma edição especial da Constituição”, informou a Corte.





Na saída da reunião, Messias conversou com a imprensa e afirmou que deve haver uma maio conciliação entre as atuações da Advocacia-Geral da União e o Supremo Tribunal Federal.

“Foi uma visita de cortesia para apresentar a nova equipe que vai estar à frente da atuação e reafirmar o compromisso de uma agenda firme de redução das controversas, redução de litígio, ampliar a agenda de conciliação perante o Supremo”, ressaltou.

Jorge também afirmou que conversou com Weber sobre o processo de retirada do sigilo de 100 anos imposto por Jair Bolsonaro (PL) a documentos. “A liderança desse processo está a cargo da CGU e vamos dar o apoio que for necessário”, pontuou.

Quem é Jorge Messias

Procurador da Fazenda Nacional, carreira que integra a AGU, Messias fez parte da equipe de transição entre os governos de Jair Bolsonaro (PL), e o de Lula. No grupo, ele participou da parte técnica de transparência, integridade e controle.

Jorge Messias já atuou nas áreas jurídicas de três ministérios: o da Educação, Casa Civil e Ciência e Tecnologia. Em sua carreira política, também já foi subchefe para Assuntos Jurídicos (SAJ) da Presidência durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) .

À época, ele ficou conhecido por ter sido citado em uma conversa entre Lula e Dilma que teve o áudio vazado e, devido à qualidade da gravação, pôde ser ouvido o nome “Bessias”. A conversa teve repercussão após ter sido grampeada no âmbito da Operação Lava Jato e divulgada pelo ex-juiz e senador eleito Sergio Moro (União).

