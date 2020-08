Ministra incentiva bancos privados a financiarem a produção sustentável no Brasil

.

O mercado pecuário segue em expansão e com o crescimento das oportunidades de negócio, o produtor tem buscado cada vez mais qualidade. Dentro deste contexto, o bovino da Raça Araguaia através de seu aprimoramento genético se apresenta entre as melhores opções para compor plantéis e garantir a rentabilidade na pecuária de corte.Os animais Araguaia são resultantes dos trabalhos de cruzamentos e seleção entre raças adaptadas ao clima quente e especializadas na produção de carne, assegurando excelentes resultados econômicos. Por ser uma raça completa vem se consolidando no mercado nacional, diante de seus atributos de fertilidade, precocidade, rusticidade, performance, e principalmente, as propriedades da carne com relação a maciez, sabor e baixo teor de gordura.Considerando as vantagens e o sucesso de utilizar reprodutores da Raça Araguaia, o pecuarista Eduardo Barcelos Bonfim, de 29 anos, se convenceu em criar na Estância Barcelos & Bonfim, propriedade da família, localizada em Nova Galiléia, Distrito de Rondonópolis (MT), o gado Araguaia.O criador buscava um rebanho produtivo e com retorno financeiro em menor prazo de tempo. Na propriedade, são criados cerca de 700 animais Araguaia reprodutores, Araguaia em vacada Nelore, e também, em matrizes F1 Angus.“Nós começamos a criar animais da Raça Araguaia há pouco mais de três anos. No início, tínhamos 20 novilhas. E depois, adquirimos mais animais, para ir apurando a raça”, explica o pecuarista.

⦁ Ciclo de produção reduzido

A Raça Araguaia, permite planejar com alto grau de confiança, os resultados a serem atingidos desde o início da estação de monta até o destino final de seu projeto, seja na comercialização de bezerros, reposição de matrizes, comercialização de touros e especialmente, para a produção de carne de qualidade.

“Antes, quando eu criava um bezerro era quase um ano e meio na fazenda. Hoje, com a Raça Araguaia, em dez meses eu consigo abater e colocar outro animal. Então, o sistema de produção se torna mais rotativo e também mais lucrativo, por conta da boa genética”, relata Bonfim.

⦁ Manejo facilitado

De acordo com o pecuarista, a Raça Araguaia foi uma excelente opção de investimento pela facilidade de manejo. O rebanho respondeu rápido ao estímulo e atendeu as expectativas, apresentando comportamento adequado que contribuiu para alcançar bons resultados pela aceitabilidade e adaptação do animal ao clima da propriedade.

“As matrizes Araguaia são melhores na produção de leite e criam melhor os bezerros. Os animais são mais calmos, então é melhor para se trabalhar com relação a remédios e vacinas. E quanto mais calmo, mais peso ele ganha e mais rápido é o ciclo de produção”, diz o produtor.

⦁ Retorno financeiro

Um fator indispensável para todo investimento de sucesso é o planejamento da produção, visando qualidade, produtividade da criação, custo de produção e eficiência econômica. Para atuar com essa visão empreendedora, o criador recebeu o apoio do programa Origem Premium que permitiu alcançar desempenho expressivo, com foco na gestão técnica e econômica da produção.

“Desde o primeiro abate, eu já percebi que o retorno financeiro era diferenciado porque o giro que eu tive na fazenda era bem maior do que com outra raça. Com uma rotatividade maior de animais, os resultados financeiros também aumentam”, comenta Bonfim.

Além da maior produtividade animal, o Programa Origem Premium remunera o produtor com um bônus de 5% sobre o valor da arroba do boi gordo para o macho castrado e pratica o valor da arroba do boi gordo para aquisição das novilhas Araguaia. A idade máxima dos animais aceita para o Programa é de 28 meses ou duas quedas de dentes.

