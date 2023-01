Ministra do Turismo destaca que trabalhará pelas mulheres

Divulgação A ministra do Turismo, Daniela Carneiro

A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, afirmou nesta terça-feira (3) que terá, entre suas pautas estratégicas, o fortalecimento da participação das mulheres no setor de turismo.

“Vamos trabalhar juntas! O Turismo gera renda e emprego. Precisamos valorizar nossas mulheres! Precisamos de mais oportunidades para elas!”, destacou.

A declaração foi feita nas redes sociais após a posse da ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, que contou, ainda, com outras ministras e lideranças femininas. “Mulheres competentes reunidas. Se uma mulher sozinha já é forte, imagina a força que temos quando estamos juntas”, tuitou a gestora durante a posse da colega.

Divulgação “Se uma mulher sozinha já é forte, imagina a força que temos quando estamos juntas”

Carneiro acredita que o incentivo ao turismo regional e local, a valorização da mão de obra feminina e o incentivo ao empreendedorismo feito por elas são alguns dos caminhos para alavancar o setor. A ministra ainda reconhece que a força da união entre as mulheres é um dos atributos que pode apoiar a reconstrução do turismo.

As mulheres possuem representatividade no turismo e são maioria no setor no mundo, sendo 54% da força de trabalho. Daniela Carneiro tomou posse no cargo em 1º de janeiro de 2023, durante cerimônia com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Durante sua apresentação no Ministério do Turismo na última segunda-feira (02.01), a ministra apresentou alguns temas que terão prioridade na sua gestão. Além do fortalecimento das mulheres no turismo, atuará para solucionar o alto valor das passagens aéreas; a recomposição orçamentária; a promoção de um turismo mais inclusivo; e a proteção de crianças e adolescentes.

