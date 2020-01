Ministra defende segurança alimentar e sustentabilidade na Alemanha

A ministra Tereza Cristina (Agricultura, Pecuária e Abastecimento) participou nesta quinta-feira (16) do jantar de autoridades presentes na 85ª Semana Verde Internacional, que vai até o dia 18, em Berlim.

Tereza Cristina foi recebida pela ministra alemã da Agricultura, Julia Klöckner. Antes do jantar de abertura, a ministra participou do Fórum Global para Alimentação e Agricultura (GFFA), evento paralelo à Semana Verde Internacional e organizado pelo Ministério Federal da Alimentação e da Agricultura da Alemanha. No debate, a ministra destacou que a produção agropecuária e a sustentabilidade devem caminhar juntas para atender a crescente demanda mundial por alimentos. E, acrescentou, que essa aliança deve ser feita com base em dados científicos.

“Nossa preocupação é como produzir de maneira sustentável a quantidade de alimentos que o mundo precisa, olhando o mundo global, não olhando nichos de mercados. A ciência é importantíssima, os organismos internacionais precisam estar ativos para dirimir as diferenças e o protecionismo, que também tem que diminuir no mundo”, destacou. “Não conseguiremos trabalhar sem dois pontos fundamentais caminhando juntos: a segurança alimentar da nossa produção e a sustentabilidade ambiental. Esses dois eixos não conseguem trabalhar se não estiverem juntos, isso é o que o Brasil tem feito”, completou.

Ao responder a questionamentos, a ministra afirmou que a agricultura “não pode ser considerada a vilã das mudanças climáticas”, lembrando que é preciso que se considerem os efeitos das matrizes energéticas de fontes não renováveis.

Participaram também do debate Jan Bock, chefe de compras da rede Lidl na Alemanha; Joachim von Braun, diretor do Departamento de Mudança Econômica e Tecnológica do Centro de Pesquisa em Desenvolvimento da Universidade de Bonn e vice-presidente da organização não governtamental Welthungerhilfe; e Ertharin Cousin, professora visitante do Centro de Segurança Alimentar e Meio Ambiente da Universidade de Stanford e ex-diretora executiva do Programa Mundial de Alimentos da ONU. O lema do painel foi “Alimento para todos! Comércio com nutrição segura, diversa e sustentável”.

A produção sustentável de alimentos saudáveis e seguros é o foco da participação da ministra Tereza Cristina na 85ª Semana Verde Internacional. Em seminário ontem (15), na Embaixada do Brasil, o Ministério apresentou documento com diretrizes sobre a experiência brasileira na agricultura sustentável, que agregam aumento da eficiência com respeito a uma das legislações ambientais mais rigorosas do mundo. As diretrizes são debatidas na Semana Verde, que reúne cerca de 200 ministros e secretários de agricultura do mundo.

