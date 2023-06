Ministra de Lula diz que é preciso ter ‘cuidado’ com pessoas ‘tóxicas’

Reprodução Daniela Carneiro ainda é ministra do Turismo





A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, postou neste sábado (24) um vídeo para aconselhar seus seguidores a terem “cuidado” com pessoas “tóxicas, ingratas e negativas”. Apesar do desabafo, ela não mencionou nenhum nome.

“Não tem jeito. Uma hora ou outra você se encontra com a maldade. Pessoas tóxicas, ingratas, negativas. Alguns vão se disfarçar de bondosos. Cuidado, às vezes, o mal se veste de bem para ser mais mal ainda”, declarou.

“Porém, isso não significa que você precisa cair. Mesmo que hoje você enfrente uma tempestade, acredite, você não vai afundar se não deixar que o que vem de fora inunde todo bem que está no seu interior. O navio não afunda por causa da água à sua volta. Ele afunda por causa da água que entra. Não permita que o que está acontecendo ao seu redor invada o seu interior e te afunde”, acrescentou, pedindo para que os seguidores opinassem sobre o tema.

Daniela deve ser demitida do cargo ainda neste mês. O União Brasil fez forte pressão para que Lula a retirasse do cargo para nomear o deputado federal Celso Sabino (PA) como o sucessor.

A ministra foi convidada para integrar o governo como “cota pessoal” do presidente da República e não por indicação do União Brasil, já que Daniela e o seu marido Waguinho, prefeito de Belford Roxo, apoiaram o petista no segundo turno das eleições de 2022.

Porém, com o objetivo de ter interesses atendidos pelo Palácio do Planalto, o partido reivindicou o ministério.

Daniela pediu desfiliação da sigla em abril, mas precisa aguardar a decisão do Tribunal Superior Eleitoral para oficializar a saída. Ela tem negociações avançadas com o Republicanos.

Lula e o União Brasil

Lula nomeou três ministros que são filiados ao União Brasil – Turismo, Comunicações e Integração Regional – mas não tem a fidelidade da sigla nas votações do Congresso.

A justificativa dada pelos líderes do partido é que Daniela e Juscelino Filho não atendem os interesses dos deputados. Por isso o desejo do grupo é ter Celso Sabino no Ministério do Turismo. O ministro das Comunicações segue no cargo.





