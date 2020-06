Ministério Público convoca população e sociedade organizada para cumprir portaria da SESA contra o codiv-19

Temendo pelo futuro dos pacientes que dependem de tratamento especializado na rede pública de saúde, o plenário da Câmara de São Mateus decidiu convocar o secretário municipal de Saúde Henrique Luis Follador para explicar as razões do descumprimento do acordo de pagamento da prefeitura ao consórcio Público da Região Norte do Espírito Santo – CIM NORTE/ES, que levou ao desligamento temporário do município.

O impasse repercutiu na Câmara de Vereadores, durante a realização da sessão de terça-feira (09).

Os parlamentares aprovaram, por unanimidade, o Requerimento nº 020/2020, de autoria da vereadora Jaciara Teixeira, convocando o secretário a comparecer à Câmara no dia 16 de junho, à 13h e 30min, para falar sobre o cancelamento dos serviços de saúde oferecidos pelo CIM NORTE e como os serviços serão supridos. Na mesma agenda, solicita-se que Henrique Luis fale também sobre assuntos pertinentes à consultas, remédios, laboratórios e da ações de combate à pandemia da Covid-19.

Segundo a entidade, formada por 14 municípios, São Mateus foi suspenso temporariamente do Consórcio, após acumular uma dívida de mais de R$ 1,1 milhão.

“Isso precisa ser explicado pelo Município. Diante do ofício do CIM NORTE, são necessários os esclarecimentos sobre o assunto e explicações sobre os serviços de saúde que foram suspensos. Vale ressaltar que os assuntos pertinentes à consultas, remédios, laboratórios e à pandemia são abordados constantemente nas ultimas Sessões desta casa de Leis, sendo necessário os esclarecimentos por parte do secretário.”, justificou a vereadora.

Inadimplência

Em resposta ao pedido de informação do presidente da Câmara, Jorge Recla, sobre o andamento do convênio, a superintendente executiva do CIM NORTE, Risonete Maria Oliveira Macedo comunicou a suspensão do município. “A medida é decorrente da inadimplência dos repasses financeiros pertinentes ao Contrato de Programa firmado para custeio da Unidade Cuidar Norte referente aos anos de 2017, 2018, 2019 e 2020 e contrato de rateio referente ano de 2020”. Jorge Recla criticou o Executivo pela suspensão dos serviços de saúde e voltou a apontar ‘inversão de prioridades na atual administração’.

“O dinheiro que o prefeito gastou nas festividades, peça para ele pedir aos grandes empresários de bandas, trios elétricos, donos de estruturas, peça a eles para ajudar agora, nenhum deles vai ajudar. Se tivesse guardado esse recurso, hoje poderia salvar nossa cidade e ajudar a nossa população. Deve mais de um milhão de reais para o CIM NORTE, para a saúde”, afirmou Jorginho Cabeção.

“Teve licitação recente, mais de R$ 4 milhões para se gastar com a construção de campos de futebol em plena pandemia. Deixa de cumprir com as obrigações, de pagar o CIM NORTE, de pagar os laboratórios. Isso é inadmissível”, disse o vereador Carlos Alberto. “No primeiro trimestre de 2019 eu usei essa tribuna e alertei sobre a gente ficar sem os serviços CIM NORTE. Em seguida, apareceu uma alternativa, o secretário disse que o prefeito ia pagar. Em plena pandemia, nós temos a suspensão de um serviço desse de saúde. São 14 municípios do Consórcio e o único que não paga é São Mateus. É uma vergonha”, lamentou o vereador Jozail do Bombeiro.

Por conta da penalidade aplicada, o município de São Mateus fica impedido de utilizar todos os serviços de saúde, tanto os ofertados através da Rede Cuidar Norte, quanto os disponibilizados através do credenciamento. A superintendente informou que também estão suspensos a utilização de sistemas e demais benefícios decorrentes da participação da cidade junto ao CIM NORTE/ES.

Enquanto a prefeitura não quitar os débitos com o Consórcio ou tentar novo acordo, os pacientes permanecerão sem o devido atendimento. A medida atinge diretamente os mateenses que dependem do serviço especializado na rede pública de saúde.

Débitos

No ofício enviado à Câmara, Risonete informou quais são os débitos da prefeitura de São Mateus existentes na entidade desde 2017. De acordo com o gráfico contábil apresentado, o valor total do contrato dos últimos quatro anos é de mais de R$ 2,2 milhões. A prefeitura de São Mateus quitou R$ 591. 287, 72 referentes ao ano de 2019, restando ainda pagar mais de R$1,1 milhão.

Ainda no ano passado, após manifestação de interesse de pagamento por parte da prefeitura, o Consórcio cancelou o ajuizamento da dívida e revogou a primeira suspensão. Como a dívida permaneceu, a entidade decidiu em nova assembléia pela suspensão atual.

“Tem que pagar, não é chorar pelo leite derramado agora mais não. Eu trabalho na saúde e sei o quanto a população de São Mateus tem ido para Nova Venécia para usufruir dos atendimentos prestados pela Rede Cuidar e agora o prefeito. Eu tenho pena da população que tanto paga impostos e agora não tem atendimento porque o prefeito deixou de pagar”, disse Ajalírio.

Consórcio

O Consórcio Público da Região Norte do Espírito Santo – CIM NORTE/ES foi criado em 1998 para promover o planejamento, a coordenação dos esforços e a execução de serviços e ações de saúde de acordo com as diretrizes do Sistema Único de Saúde. A associação é constituída, pelos municípios de Boa Esperança, Conceição da Barra, Jaguaré, Nova Venécia, Pedro Canário, São Mateus (suspenso), Vila Valério, Pinheiros, Montanha, Mucurici e Ponto Belo, Água Doce Do Norte, Barra de São Francisco, Vila Pavão e Ecoporanga, com aprovação de suas entradas no Consórcio nos termos das respectivas leis municipais. Atualmente o CIM NORTE/ES mantém sua sede em Nova Venécia.