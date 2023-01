Ministério dos Direitos Humanos monitora situação de presos após atos

Reprodução/TV Brasil – 03.01.2023 Silvio Almeida assumiu o ministério dos Direitos Humanos





O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida , disse em nota que monitora a situação dos detidos por participação nos atos terroristas de domingo (8) na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Ele afirmou que a Pasta se alinha totalmente ao tratamento rigoroso dado aos golpistas pelo presidente e chefes dos demais Poderes.

“A verdadeira defesa dos direitos humanos, portanto, exige o repúdio ao golpismo e à violência promovida por grupos antidemocráticos e orientados pelo fascismo”, disse Almeida.

A Pasta endossou o tratamento rigoroso, dentro da lei, contra os “atos golpistas” e informou que está em contato com o Ministério da Justiça e Segurança Pública para que a legalidade seja observada.





“Este ministério – que atua em defesa da vida, da memória e da justiça social – expressa preocupação com todas as pessoas deste país que se encontram presas, dentro das dificuldades e desumanidades encontradas na situação prisional brasileira – sem exceção –, pois, em sua maioria, são pessoas marginalizadas, discriminadas, vilipendiadas, ultrajadas, pobres, invisibilizadas e desamparadas”, declarou a pasta.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública aponta que 1.500 pessoas foram detidas desde domingo e estão sendo ouvidas pelas autoridades. Caberá ao Judiciário decidir sobre a prisão.

