Ministério do Turismo lança curso de Especialização em Atrativos Culturais para o Espírito Santo

O Ministério do Turismo (MTur), em parceria com a Universidade Federal Fluminense (UFF), está com inscrições abertas até a próxima terça-feira (27), para o curso de “Especialização Técnica em Atrativos Culturais” destinados aos Guias de Turismo habilitados no Cadastur como “Guia Regional” e habilitados para atuação em um dos quatro estados da macrorregião Sudeste: Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.

O curso de Especialização em Atrativos Culturais tem o objetivo de enriquecer as habilidades profissionais do guia de Turismo, capacitando-o a desempenhar o papel de facilitador ou intermediário entre os turistas e os destinos turísticos. Também é objetivo ampliar a formação dos guias regionais especializados em atrativos culturais, permitindo a atuação dos profissionais com base na sustentabilidade, empreendedorismo, hospitalidade, experiência, inovação, qualidade e inclusão social. A qualificação permite ainda que os guias atuem de maneira diferenciada, expandindo o seu mercado de trabalho e contribuindo para melhorar os serviços turísticos prestados e a oferta turística.

Para o secretário de Estado de Turismo, Weverson Meireles, a participação dos guias que atuam no Espírito Santo é muito importante. “Ampliar a formação dos guias regionais faz com que os serviços melhorem, aumentando o fluxo turísticos e beneficiando toda cadeia produtiva do turismo”, complementou.

O curso será gratuito e oferecido para guias de Turismo habilitados no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos – Cadastur classificados na categoria “Guia Regional” dos estados da macrorregião Sudeste.

O curso será realizado por meio de plataforma de educação a distância (EaD) com carga horária de 200 horas, sendo 160 horas teóricas e 40 horas práticas. Ao todo são 380 vagas disponíveis.

Curso de Especialização em Atrativos Culturais

Carga Horária: 200 horas

Modalidade: Educação a distância (EaD)

Instituição: Universidade Federal Fluminense (UFF)

Público Alvo: Guias de Turismo habilitados no Cadastur como “Guia Regional”

Inscrições: 21 a 27 de junho de 2023

Mais informações: https://labpgtur.uff.br/?page_id=1362

Inscrições: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScr_SfgjkyxZkPEvqg8ByUUbM2sE_3xRdj4isFedQ6jQKPtWg/viewform

Edital: https://drive.google.com/file/d/1FsDVf8rxuYqEig_3tsLigwatWdFNOHaH/view

Para tirar dúvidas sobre o curso: (21) 98295 6006

