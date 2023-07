Ministério do Turismo abre curso na área de gastronomia para o Espírito Santo

O Ministério do Turismo (MTur) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC-PR) abriram 601 novas vagas em cursos de qualificação para a área gastronômica. As oportunidades são direcionadas para a população dos estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Bahia e Sergipe. O objetivo é fortalecer o turismo, aprimorando as competências profissionais dos interessados para que a atuação no segmento gastronômico seja ainda mais eficaz.

Os interessados podem se candidatar a um dos seguintes cursos: Boas Práticas na Manipulação de Alimentos (106 vagas), Cozinha Brasileira (45 vagas), Cozinha Internacional (69 vagas) e Sustentabilidade Aplicada Á Cozinha (312 vagas). As inscrições vão até o dia 26 de julho.

Para a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, os cursos são oportunidades para o crescimento profissional dos trabalhadores do setor e para o aprimoramento da atividade turísticas. “Estamos vivendo uma crescente na movimentação turística, e isso reflete em mais oportunidades de emprego. Por isso, é essencial que os profissionais dessa área estejam bem-preparados. Esse é um curso que ajuda nos conhecimentos técnicos e práticos, aprimorando as habilidades culinárias, conhecimentos sobre ingredientes e técnicas de preparo, além de desenvolverem a criatividade na elaboração de pratos”, destacou.

O secretário de Estado de Turismo, Weverson Meireles, comentou a importância para o Espírito Santo em receber essas qualificações. “O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo, já oferece um programa de qualificação estadual, no qual ofertaremos 6.000 vagas até 2026. Este programa da MTur vem para contribuir com o empreendedor que trabalha no segmento, capacitando e oferecendo novas oportunidades para o desenvolvimento do turismo no Estado” disse.

Os cursos se enquadram como “cursos livres”, são 100% gratuitos e ofertados na modalidade a distância (EaD), sendo essa a 5ª oferta realizada pelo MTur em parceria com o SENAC-PR. A Pasta já havia disponibilizado, na oferta anterior, 742 vagas voltadas à qualificação gastronômica.

CLIQUE AQUI para fazer inscrição.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Setur

Tati Beling

(27) 3636-8006 / 98141-8888

[email protected]

Fonte: GOVERNO ES