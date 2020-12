Ministério define recomendações para viajantes oriundos do Reino Unido

O Ministério da Saúde informou hoje (22) que foram elaboradas recomendações para os passageiros oriundos do Reino Unido que chegaram aos aeroportos brasileiros. As medidas foram tomadas em função da descoberta de uma mutação do novo coronavírus que está em circulação na Inglaterra.

De acordo com as orientações, todas as pessoas que chegarem do Reino Unido devem ficar, no mínimo, dez dias em autoisolamento. O passageiro que apresentar sintomas de gripe ou de síndrome respiratória aguda grave deve ficar em isolamento por 20 dias, a partir do início dos sintomas, ou por dez dias se apresentar teste PCR negativo posteriormente.

No período de isolamento, os pacientes deverão continuar usando máscaras e manter isolamento de um metro em relação aos demais moradores da casa. A limpeza das superfícies também deverá ser contínua.

Ontem (21), agentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) iniciaram a fiscalização das aeronaves que chegam da Inglaterra. A inspeção foi feita no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro.

No dia 30 de dezembro entrará em vigor uma portaria que restringe a entrada de estrangeiros de qualquer nacionalidade por rodovias, portos e aeroportos. Os passageiros deverão apresentar à companhia aérea a comprovação de resultado negativo para covid-19.