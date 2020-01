Mini-moto Yamaha PW50 chega ao Brasil com foco nas crianças

arrow-options Divulgação Karo-Isetta é o sucessor oficial do clássico Romi-Isetta dos anos 50, com aval dos pais do modelo original

Os carros elétricos vão invadindo a Europa com rapidez cada vez maior. E entre as novidades aparecem até modelos de estilo retrô, como o Artega Karo-Isetta, com desenho inspirado no clássico Romi-Isetta dos anos 50 e que deverá ser lançado no fim do mês, com as primeiras unidades entregues em abril.

A fabricante vai oferecer duas versões, seis opções de pintura e dois tipos de acabamento no interior, de tecido ou couro. De acordo com o que foi divulgado até agora, a autonomia do Romi-Isetta do futuro é de bons 200 quilômetros com baterias de ions de lítio. Além disso, sabe-se que a novidade pesa 200 kg, tem estrutura de aço e pode atingir 90 km/h.

No mercado alemão, o Karo-Isetta vai custar o equivalente a US$ 20.100 na versão de lançamento, com produção limitada. Os interessados terão que pagar um adiantamento de US$ 2.800 pelo carro, que apesar da pegada retrô vem com faróis de LED com piscas integrados.

O Karo-Isetta foi reconhecido como successor do modelo clássico Romi-Isetta dos anos 50, criado pelo designer Ermenegildo Preti , junto com Perluigi Raggi. Outra empresa também irá lançar um modelo conhecido como Microlino e ambos serão vendidos no mercado europeu.