Mini John Cooper Works ganha versão limitada que custa R$ 320 mil

Divulgação Mini John Cooper Works Zesty yellow 25k Edition traz a cor amarela e detalhes em preto e teto branco como principal diferença

Assim como a Volkswagen tem o Fusca como seu mais emblemático veículo, o Cooper sob a chancela da Mini é o seu representante mais fiel, fidelidade esta que é vista na clássica carroceria que remete aos primeiros modelos do final da década de 50.

Importado para o Brasil desde 2009, a fabricante britânica resolveu lançar uma série limitada exclusiva para o mercado brasileiro em alusão às 25 mil unidades vendidas desde o início de suas importações.

Batizada de Mini John Cooper Works Zesty yellow 25k Edition , o hatch de três portas traz como principal diferença a nada discreta cor amarela Zesty para a carroceria, além do teto na tonalidade branca, faixas brancas no capô e acabamentos externos em preto brilhante nos retrovisores, maçanetas e aros dos faróis e lanternas. As rodas são de 18 polegadas em dois tons (diamantado e preto brilhante).

Divulgação Na parte traseira do Mini John Cooper Works Zesty yellow 25k Edition, os destaques são os aros das lanternas, régua de placa e difusores de para-choques pintados em preto brilhante

Na parte interna, o veículo conta com bancos esportivos revestidos em Alcântara da linha John Cooper Works . As pedaleiras são em aço inoxidável e os acabamentos interiores em preto brilhante. Fora isso, o modelo traz conectividade com Amazon Alexa, possibilitando maior integração do veículo com casas inteligentes, sistema de som hi-fi Harman/Kardon , headup display (tela de informações úteis que se projeta na parte interna do para-brisa), painel digital e central multimídia touchscreen de 8,8 polegadas entre outras conveniências.

No conjunto motriz, o MINI John Cooper Works – Zesty Yellow 25k Edition usa motor biturbo 2.0 de quatro cilindros acoplado a uma transmissão automática (Steptronic) de oito marchas. Esse conjunto faz com que o carro entregue uma potência máxima de 231 cv e um torque de 32,63 kgfm de torque . Já a aceleração de zero a 100km/h é feita em 6,1 segundos, segundo a fabricante.

Divulgação As pedaleiras são em aço inoxidável e os acabamentos interiores em preto brilhante

Na segurança, o Cooper está equipado com seis airbags de série , controle de cruzeiro com ajuste velocidade, sensor de estacionamento traseiro e dianteiro e sensor de chuva, com acionamento automático dos faróis baixos.

De acordo com a Mini, quem comprar uma das 25 unidades receberá um kit personalizado, composto por itens de identificação da versão e certificado da série especial. O valor do modelo é de R$ 319.990 e já está em pré-venda em todas as concessionárias autorizadas, sendo que as primeiras unidades tem previsão de chegar em junho.

