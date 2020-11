MINI Cooper S Cabrio Sidewalk chega ao Brasil em lote limitado

Thiago Ventura MINI Cooper S Cabrio Sidewalk vem com pintura exclusiva, bem como uma série de outros detalhes ligados à aparência do carro









Marca britânica anuncia a chegada oficial do novo Cooper S Cabrio Sidewalk ao Brasil. Serão apenas 10 unidades disponíveis ao preço de R$ 249.990 a partir da segunda quinzena de novembro.

Também vem equipado com rodas exclusivas de liga leve Scissor Spoke aro 17, além de pneus com a tecnologia runflat . Outros detalhes que realçam a aparência inconfundível do veículo são as insígnias laterais e as soleiras das portas e alumínio escovado, ambos com a inscrição “Sidewalk”.

Mais detalhes do Mini Sidewalk Edition

Modelo é equipado com motor 2.0, de 192cv 28,6 kgfm de torque a partir de 1.350 rotações. Essa força permite que o conversível acelere de 0 a 100 km/h em 7,1s e velocidade máxima de 230 km/h. A transmissão é automatizada de dupla embreagem Steptronic esportiva de 7 marchas e controle de largada.

“O Mini Cabrio Sidewalk é um modelo de estilo único e expressivo no meio urbano. Este carro oferece uma sensação exclusiva de liberdade e diversão na estrada para aqueles que gostam de dirigir com a capota aberta. Seu design e conforto são referências no segmento de conversíveis .

E o modelo ainda conta com uma ampla lista de tecnologias embarcadas e uma vasta gama de equipamentos de série que proporcionam maior comodidade tanto ao condutor quanto aos passageiros”, comenta Rodrigo Novello, diretor de vendas e marketing da Mini Brasil.

O Mini Cooper S Cabrio Sidewalk vem de série com faróis de LED adaptativos, faróis de neblina também de LED, além de um conjunto de itens de iluminação interna que incluem iluminação das maçanetas, luzes de ambientação e projeção do logo Mini da porta do motorista no solo.

Tem ainda o sistema de Driving Modes que modula eletronicamente o motor, transmissão, direção e amortecedores de modo a proporcionar ao condutor três estilos de condução: Green (prioriza o conforto dos ocupantes e a eficiência na rodagem, com o menor consumo) Mid (ajustes intermediários de motor, transmissão, direção e amortecedores) e Sport (máximo de potência e dirigibilidade no veículo).

No interior, o novo Mini Cooper S Cabrio Sidewalk oferece assentos MINI Yours Leather Lounge Sidewalk, que contempla acabamento em couro Anthracite e costuras contrastantes em Petrol e Energetic Yellow com traços exclusivos e o logotipo de identificação da versão do conversível. ]

O Mini Sidewalk exibe ainda peças decorativas iluminadas em contraste com tons de Black Piano do lado do passageiro, com detalhes em prata. O volante esportivo, com botões multifuncionais, é revestido em couro Sidewalk e costuras aparentes.