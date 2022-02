“Minha vida não se resume a seguidores”, diz Solange Gomes no Twitter

Reprodução/Instagram Solange Gomes





Solange Gomes, que ficou em terceiro lugar na mais recente temporada do reality rural da RecordTV, publicou um recado enigmático em sua página pessoal no microblog. Com isso, acabou despertando a curiosidade e deixando alguns usuários com a pulga atrás da orelha.

“O que houve? Estou perdido no rolé”, questionou um, entre risos. “Alguém me atualiza, por favor!”, emendou outro. Na sequência, mais comentários, dessa vez, do internauta que bancou o “adivinho” e tentou solucionar o caso: “Deve ser porque o Rico está em São Paulo, e ela também, aí o povo fica pedindo o encontro entre eles”.





Leia Também

Para quem não sabe o teor da mensagem e deseja se inteirar, estas foram as palavras da ex-musa da banheira do Gugu, do “Domingo Legal”: “Meus queridos vulcões amados, só para deixar vocês atualizados. Sempre batalhei sozinha por meu espaço e trabalho, portanto não estou buscando e forçando amizades para troca de arrobas. Minha vida não se resume a seguidores, sou de outra época”.

Já no post seguinte, Sol deu continuidade à reflexão, remetendo ao “mantra” do campeão da edição, Rico Melquiades, que era este: “Calada vence”. Isso porque ressaltou: “E também não estou desesperada e com medo de sair da mídia. Um exemplo claro: ano passado, estava quieta em casa e fui para ‘A Fazenda’. Não forcei nada. Quando tem que ser, vai ser. Beijo”.

Meus queridos vulcões amados, só para deixar vocês atualizados, sempre batalhei sozinha por meu espaço e trabalho, portanto não estou buscando e forçando amizades pós Fazenda para troca de arrobas. Minha vida não se resume a seguidores, sou de outra época. — Solange Gomes 🌋 (@GomesSolange) February 3, 2022





E também não estou desesperada e com medo de sair da mídia. Um exemplo claro: ano passado estava quieta em casa e fui para A Fazenda. Não forcei nada. Quando tem que ser, vai ser. Bj. — Solange Gomes 🌋 (@GomesSolange) February 3, 2022