“Minha turma é essa”, diz Luciano Huck após almoço com Maia

Foi lido no Expediente da sessão ordinária híbrida da Assembleia Legislativa (Ales) desta segunda-feira (9) o Projeto de Lei (PL) 522/2020, que traz a proposta da Lei Orçamentária Anual (LOA) do Estado para 2021. A receita estimada é de R$ 18,9 bilhões, quase R$ 1 bilhão a menos que a atual. A Comissão de Finanças será a responsável pela avaliação da matéria e definição do cronograma de trabalhos.

O deputado Marcelo Santos (Podemos) destacou a relevância da proposição, lembrando que ela é fundamental para a vida dos capixabas. “Está em nossas mãos tudo aquilo que vai ser investido a partir de 1º de janeiro de 2021. Aí entra o papel dos deputados que, através do voto, aprovam o projeto, naturalmente apresentando as emendas que podem corrigir distorções e acrescentar mais recursos em dadas áreas. Nesse momento fazemos jus a nossos mandatos”, afirmou.

Quem também se manifestou foi o líder do governo na Casa, deputado Dary Pagung (PSB). Ele fez coro às palavras do colega em relação à importância do projeto para os cidadãos capixabas e disse que em breve o presidente do colegiado de Finanças, Euclério Sampaio (DEM), convocará uma reunião para definir o calendário de trabalhos e o prazo para apresentação de emendas.

Para Janete de Sá (PMN) o Orçamento vai ter que contemplar, especialmente, as áreas de saúde e educação em virtude da pandemia do novo coronavírus. “A saúde vai precisar de mais por causa da Covid-19 e a educação também porque provavelmente os alunos vão ter que fazer dois anos em um pelas perdas que tiveram esse ano”, explicou.

Orçamento

Segundo o PL 522/2020, dentro do Orçamento as áreas mais beneficiadas com recursos serão justamente as secretarias de Educação e Saúde, ambas com uma verba aproximada de R$ 2,7 bilhões. Completam o ranking das cinco pastas com maior verba Segurança, com R$ 1,7 bilhão; Infraestrutura, R$ 1,1 bilhão; e Justiça, R$ 513 milhões.

A peça ainda destina montante de R$ 1,2 bilhão para o Poder Judiciário; R$ 430,7 milhões para o Ministério Público (MPES); R$ 225,1 milhões para o Legislativo estadual; R$ 174,7 milhões para o Tribunal de Contas (TCES); e R$ 102,5 milhões para a Defensoria Pública (DPES).

Novos projetos

Além do Orçamento 2021, deram entrada da Casa mais duas novas iniciativas. O PL 549/2020, de Sérgio Majeski (PSB), trata da proibição do armazenamento, tratamento, coprocessamento em fornos de cimento e disposição final de quaisquer tipos de resíduos de organoclorados, agrotóxicos e domissanitários, seus componentes e afins oriundos de outros estados ou países. A proposta deve passar pelos colegiados de Justiça, Meio Ambiente e Finanças.

Por fim, foi lido o PL 550/2020, de Adilson Espindula (PTB), que declara a utilidade pública da Associação Casa Bom Samaritano, com sede em Santa Maria de Jetibá. O projeto vai ser analisado pela Comissão de Justiça.

Vetos

Também foram lidos e encaminhados para a Comissão de Justiça quatro vetos do govenador Renato Casagrande (PSB) a proposições de origem parlamentar. Um deles é veto parcial ao PL 273/2019, de Carlos Von (Avante), que proíbe os estabelecimentos do setor hoteleiro de utilizarem placas informativas com os dizeres que especifica.

Os outros três são vetos totais: PL 712/2019, do Delegado Lorenzo Pazolini (Republicanos), que denomina “Rodovia Subtenente Marco Antônio Cordeiro” o trecho de acesso à ES-146; PL 306/2019, do Capitão Assumção (Patri), que obriga petshops, clínicas veterinárias e estabelecimentos congêneres a fixarem cartaz que facilite e incentive a adoção de animais; e PL 925/2019, do Doutor Hércules (MDB), que institui o Dia Estadual do Moto Clube Bodes do Asfalto, a ser comemorado no dia 1º de agosto.

Retirada

No Expediente sujeito à deliberação foi ratificada a retirada do Projeto de Lei (PL) 876/2019, do Dr. Emílio Mameri (PSDB), que estabelece normas sobre controle de resíduos de navios, embarcações, oleodutos e instalações costeiras, no âmbito do Estado.

Ordem do dia

A pauta da Ordem do Dia trazia oito vetos do Executivo para análise dos parlamentares. Entretanto, com a manutenção do pedido de prazo do Coronel Alexandre Quintino (PSL) no primeiro item da pauta a mesma foi “trancada” e não houve avaliação dos demais vetos. Dessa forma, todos os itens permanecem aguardando análise na sessão desta terça-feira (10).