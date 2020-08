Mineiro: Atlético vence América no primeiro jogo da semifinal

No primeiro jogo da semifinal do Campeonato Mineiro, realizado no Mineirão neste domingo (2), o Atlético venceu o América por 2 a 1.

FIM DE JOGO NO MINEIRÃO! GALO LARGA NA FRENTE NA SEMIFINAL DO MINEIRO! ATLÉTICO 2 X 1 AMÉRICA! Jair e Nathan marcaram os gols alvinegros!

Os gols da vitória atleticana nasceram ainda no primeiro tempo. Primeiro com a cabeçada de Jair e depois, aos 40, com Nathan. Na segunda etapa, o América do técnico Lisca trocou dois jogadores. As substituições surtiram efeito e, aos quatro, Ademir diminuiu o placar.

Marrony ainda ampliaria o marcador para o time de Jorge Sampaoli, mas o árbitro de vídeo (VAR) anulou o lance por impedimento. O Coelho lutou até o final, mas não conseguiu chegar ao empate, resultado que manteria a invencibilidade de 11 partidas.

As duas equipes voltam a campo na próxima quarta, a partir das 21h30 no Estádio Independência. Como fez melhor campanha na primeira fase, o América pode avançar caso devolva a derrota de hoje. Já o Galo chega à final com qualquer empate. Quem levar a melhor no duelo enfrenta Tombense ou Caldense na decisão do Campeonato Mineiro de 2020.