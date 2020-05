Mindfulness para crianças: 3 exercícios para acalmar os pequenos

Com o isolamento e a necessidade de ficar mais tempo em casa, as crianças deixam de gastar energia como antes. Para os pais, fica o desafio de como entreter os filhos, além de encontrar formas para manter o equilíbrio emocional diante de tantas mudanças na rotina. Nesse sentido, o mindfulness aparece como uma saída.

Freepik/jcomp Praticar mindfulness com as crianças é uma forma de ensinar técnicas de respiração que ajudam a acalmar

Vivian Wolff, coach especialista em desenvolvimento humano e mindfulness pelo Integrated Coaching Institute (ICI), explica que é possível inserir a prática no dia a dia de forma lúdica com o uso de brinquedos, objetos simples, alimentos, movimentos leves e música. “O mindfulness é um recurso suave e fácil para aumentar a concentração, podendo ser inserido na rotina das crianças e trazendo benefícios duradouros de desenvolvimento, quando praticado regularmente”, fala.

Para quem quer introduzir a prática na rotina, a especialista indica três exercícios de mindfulness para crianças . E antes de começar, ela faz um alerta: “Certifique-se de desligar ou silenciar qualquer distração, como televisão, videogame e celulares”.

Amigos da respiração

Essa atividade ajuda a desenvolver a atenção plena através da consciência do corpo e dos movimentos da respiração.

Como fazer: peça para a criança deitar e colocar um bichinho de pelúcia em cima de seu estômago. Diga para ele respirar profundamente, enchendo e esvaziando a barriga, prestando atenção no sobe e desce do bichinho durante os movimentos de inspiração e expiração. Após a percepção do movimento, peça fique assim por 1 ou 2 minutos, respirando normalmente, apenas notando o sobe e desce do brinquedo.

Como um sapinho na lagoa

Essa exercício serve para desenvolver calma e relaxamento corporal .

Como fazer: sente com a crianças com as pernas cruzadas, em posição de meditação, e vá guiando o exercício por alguns minutos, usando a sua imaginação.

Diga: vamos brincar de ser um sapo sentado muito, muito quietinho em uma folha bem grande no lago. Enquanto você se senta na folha, Sr. Sapo, respire. Mas tenha cuidado. Se você se mexer demais, sua folha tombará e você acabará na água. Então, apenas observe enquanto sua barriga de sapo incha e desincha. Veja como você consegue ficar parado, como uma estátua, prestando atenção no que está acontecendo ao seu redor. Você está tranquilo e respirando, armazenando sua energia. Observe como sua barriga aumenta e diminui, Sr. Sapo.

Tente fazer 5 ou 6 ciclos completos de respiração. O exercício foi adaptado do livro Quietinho feito um sapo, de Eline Snel.

Ondas no mar

A atividade “ondas no mar” ajuda a aumentar a consciência e o foco na respiração .

Como fazer: peça para seu filho desenhar várias ondas bem altas em um papel, daquelas contínuas, que treinam o grafismo infantil. Depois, peça para ele traçar o desenho com o dedinho, inspirando quando estiver no pico da onda e expirando quando estiver descendo a onda. Faça em todas as ondas do papel e, se quiser, repita.

Dicas extras

Vivian explica que quanto mais curtas as sessões de mindfulness (4 a 5 minutos), melhor a resposta das crianças, principalmente no começo. A orientação é começar devagar e avaliar. “Algumas crianças são capazes de fazer sessões mais longas, dependendo da idade e do temperamento”.

Algumas crianças podem ficar inquietas no início ou se sentirem desconfortáveis em ficar em silêncio. Se isso acontecer, incentive-as gentilmente a continuar tentando e elogiando seus esforços. “Continue introduzindo e praticando de forma bem curta, até que a criança vá se acostumando. Com a prática regular, você descobrirá que as crianças não apenas aprimoram as técnicas, mas também começam a usar por conta própria”, fala a especialista.