Mimoso poderá ter Rota do Pico dos Pontões

O Pico dos Pontões, com 1.438 metros de altitude, localizado no município de Mimoso do Sul, poderá se tornar o ponto de destino da Rota do Pico dos Pontões. A criação da rota foi proposta pelo deputado Dr. Bruno Resende (União) no Projeto de Lei (PL) 562/2023.

Atravessando vários distritos de Mimoso, a Rota do Pico dos Pontões, com relevante interesse turístico e cultural, abrange um trecho de 36 quilômetros, chegando ao distrito de Conceição do Muqui.

O deputado destaca a importância da medida. “Atualmente, com o aumento do fluxo turístico na região, moradores daquela localidade estão acreditando numa resposta positiva para o reconhecimento deste que é – sem dúvidas – um dos mais belos cartões postais da Região Sul capixaba”, argumenta.

A matéria está em análise na Comissão de Justiça e também terá parecer dos colegiados de Turismo e Desporto, e de Finanças.

Acompanhe a tramitação do PL 562/2023

Fonte: POLÍTICA ES