Mimoso do Sul vai reviver suas folias com o retorno do Carnaval Cultural da cidade

Mimoso do Sul reviverá sua memória cultural com a revitalização do carnaval das escolas de samba e agremiações carnavalescas do município, nesta sexta-feira (15) e no sábado (16). Após quase duas décadas de inatividade, o projeto “Carnaval Cultural de Mimoso do Sul – Revivendo Folias” traz diversas atrações na Praça Central da cidade, todas gratuitas.

Com foco na ampla participação do público – dos mais jovens aos mais antigos foliões –, a programação será diversificada, com desfiles de escolas de samba pelas ruas do centro da cidade, matinê e baile de máscaras, eleição da rainha do carnaval 2024, oficinas de percussão destinadas à comunidade, além de rodas de conversa que incentivam o elo entre a comunidade e de como manter viva a tradição do evento.

De acordo com os organizadores do Carnaval Cultural, a festividade tem registros desde a década de 1970 e 1980. No entanto, os desfiles não acontecem há cerca de 15 anos. Por esse motivo, o projeto de resgate, a partir da valorização das comunidades é importante, considerando-se sobretudo o expressivo número de blocos representando vários bairros da cidade.

Desde a década de 1970, o carnaval é tradição na cidade (Foto: Acervo de Renato Pires Mofati)

Com patrocínio ArcelorMittal, viabilizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC), da Secretaria da Cultura (Secult), o evento é realizado pela Prefeitura de Mimoso do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a ONG Oficina da Vida.

Serviço:

Carnaval Cultura de Mimoso do Sul – Revivendo Memórias

Quando: 15/09 (sexta-feira) e 16/09 (sábado)

Local: Praça Central Cel. Joaquim Paiva Gonçalves, Centro, Mimoso do Sul

Aberto ao público

Programação

15/09 (sexta-feira)

19h30 – Baile de Máscaras da 3ª idade

20h – Boi de Santo Antônio do Muqui

20h30 – Eleição da Rainha do Carnaval 2024

21h30 – Escola de Samba Unidos do Funil

22h – Diego Carvalho

23h30 – Bloco das Piranhas da Serra

0h – Banda Capricho

16/09 (sábado)

17h – Matinê com Alice’s Kids

19h30 – Corso Carnavalesco

20h30 – Bloco Carnavalesco Recanto Verde da Vila da Penha

21h – Escola de Samba da Serra

21h30– Escola de Samba Morro da Palha

22h – Mika Lahaas

23h30 – Bloco das Piranhas do Funil

0h – Simplicidade do Samba

02h – Charanga

