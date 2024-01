Foto: Reprodução Millennial Pink: saiba como usar a cor indicada por Carolina Herrera

Se você é ligada no mundo da moda e não abre mão de estar por dentro das tendências de cor para acertar no look e arrasar , você provavelmente conhece o “Millennial Pink”! Essa tonalidade se popularizou em 2014 e se consagrou como um dos tons de rosa mais queridos pelas amantes de moda.

Versátil, feminino e com um grande leque de possibilidades de visuais , o Millennial Pink ganhou os corações até mesmo de alguns dos principais estilistas do mundo, como Valentino, Carolina Herrera e Alexander McQueen.

Como usar Millennial Pink e garantir looks incríveis

Apesar de ser uma cor diretamente associada ao feminino e ter um aspecto infantilizado, o rosa se consagrou entre a geração milenial pelo seu potencial unissex, porendo ser incorporado por homens e mulheres e garantir visuais incríveis!

Se engana quem pensa que apesar do Millennial Pink ter se popularizado em 2014, a tonalidade foi reiterada no mundo da moda por entidades como a Pantone , que em 2016 definiu as tonalidades de rosa e azul com fundos acinzentados; Rose Quartz e Serenity como as cores do ano .

1. All pink

Para quem gosta de visuais monocromáticos, investir em looks totalmente em rosa podem ser uma opção cheia de personalidade e ajudar você a demonstrar o seu lado mais delicado.

2. Combinado com cores claras

Essa inspiração é baseada nas cores publicadas pela Pantone! A modelo está mesclando o rosa com uma tonalidade bem clara de azul e uma bolsa branca, esbanjando um visual com a estética “soft girl”.

3. Com cores como branco e preto

Preto e branco são cores que podem ser utilizadas de maneira chave para mesclar com o rosa e garantir visuais equilibrados, portanto, invista em peças nessas tonalidades e misture sem medo.

Confira mais inspirações de como usar looks e implementar o Millennial Pink no seu guarda-roupas e arrase nos visuais assistindo ao conteúdo do canal fashionbux:

