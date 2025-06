MilkShow 2025 pretende movimentar R$ 1 bilhão em negócios

A MilkShow 2025, considerada a maior feira da cadeia produtiva do leite do Brasil Central, começa na próxima quinta-feira (26.06), em Patos de Minas (350 km da capital, Belo Horizonte). Durante 2 dias a feira tem a expectativa de gerar aproximadamente R$ 1 bilhão em negócios.

A projeção é quase o dobro do que foi registrado na edição anterior, que movimentou mais de R$ 500 milhões, reuniu 70 expositores e atraiu cerca de 15 mil visitantes. Para este ano, a organização estima público superior a 20 mil pessoas.

A programação inclui feira de negócios, julgamentos de animais da raça Girolando, visitas técnicas e mais de 20 palestras abordando temas como mercado de lácteos, custos de produção, gestão financeira, sanidade animal, nutrição e sucessão no campo. A abertura oficial será no dia 25 de junho, às 19h, com a palestra da jornalista Kellen Severo, que vai discutir as perspectivas da economia e dos agronegócios para os próximos meses.

O evento, organizado pela Coopatos, traz foco em sustentabilidade, eficiência produtiva e uso de tecnologias para reduzir custos e melhorar a rentabilidade na pecuária leiteira. Além disso, a feira promove debates sobre os principais desafios do setor, incluindo custos de produção, volatilidade do mercado de lácteos e acesso a crédito.

A expectativa dos organizadores é consolidar a MilkShow como referência nacional na pecuária leiteira, reunindo produtores, técnicos, cooperativas e empresas do setor, em um ambiente voltado para negócios, capacitação e atualização tecnológica.

Outras informações e a programação completa você encontra aqui.

Fonte: Pensar Agro