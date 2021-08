Militares recebem homenagem da Ales

Após um ano e cinco meses, por conta da pandemia da Covid-19, o Plenário Dirceu Cardoso da Assembleia Legislativa (Ales) voltou a ser ocupado para a realização de uma sessão solene, com a presença dos deputados, autoridades e homenageados. Nesta sexta-feira (6), o deputado Capitão Assumção (Patri) coordenou a mesa de trabalho para as homenagens aos policiais militares capixabas e aos 186 anos da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES).

Foram 31 homenageados com a medalha Alferes Tiradentes. Na abertura da atividade, o deputado Capitão Assumção lembrou a falta de efetivos na corporação, os salários baixos e sua atuação no dia a dia, “toda vez que nós valorizamos a polícia militar, a sociedade capixaba está sendo valorizada”, disse.

Veja as fotos da sessão solene de entrega da medalha Alferes Tiradentes

O deputado Torino Marques (PSL) fez um convite aos homenageados. “Quero que vocês prestem muita atenção para o que cada parlamentar está fazendo no dia a dia para que melhore a situação não só da polícia militar, mas de todo cidadão de bem de nosso estado do Espírito Santo”, sugeriu Torino.

Já o deputado Coronel Alexandre Quintino (PSL) afirmou que o policial militar tem papel fundamental na sociedade. “Não se iludam, vocês são de fato a última fronteira entre o bem e o mal, vocês são a última fronteira entre a paz e o caos. A missão do militar é única, com constantes e presentes riscos da própria vida”, ressaltou.

Também falou o deputado Luciano Machado (PV), que ressaltou a importância simbólica da homenagem com a medalha Alferes Tiradentes. Lembrou a necessidade de mais investimentos e políticas para combater a violência contra a mulher, embora avalie haver investimentos na segurança.

Representando todos os homenageados, fez uso da palavra Eliane Vieira Leal, viúva do homenageado Cabo Marcos Vieira Leal, morto recentemente em serviço. Ela destacou, muito emocionada, a atividade profissional do esposo.

“Como militar, onde permaneci na ativa por 20 anos e, hoje, reformada, e como esposa de militar, sei o quanto os senhores militares e seus familiares estão felizes e honrados nesta noite. Como profissionais sabemos que temos hora para sairmos de casa para trabalhar, mas não sabemos se retornaremos. E como família, quando os nossos saem para o labor da batalha, fica a angústia em nossos corações e a fé em Deus que os nossos voltarão bem. Oramos e acreditamos em seu retorno escala após escala. Hoje, eu ainda espero a chegada, sabendo que retorno de meu esposo não acontecerá, pois já está com Jesus”, relatou a militar reformada Eliane Leal.

Também compuseram a mesa da sessão o representante do Clube dos Oficiais do Espírito Santo (Assomes) tenente-coronel Roger de Oliveira Almeida; representante da Associação dos Militares da Reserva, Reformados da Ativa da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e Pensionistas Militares do Espírito Santo (Aspomires) capitão Valter Vitorino Luz Pinto; presidente da Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo (Asses), capitão Neucimar Rodrigues de Amorim; representante da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militar do Espírito Santo (ACS), cabo Carlos Antônio Pereira; e o prefeito de Piúma, Paulo Cola.

Medalha

A medalha Alferes Tiradentes foi instituída em abril de 2008 na Assembleia Legislativa para prestar homenagens a policiais e bombeiros militares do Espírito Santo. O evento é realizado anualmente e o parlamentar pode indicar um militar para receber a medalha. Além de méritos, o policial tem que ter pelo menos dez anos de serviços prestados.

Homenageados

Richard Pereira Rocha, certificado em memória, entregue ao soldado Alex Rangel de Azevedo.

Cabo Marcos Vieira Leal, em memória;

3º sargento André Luís Correia Barbosa;

2º sargento Carlos Agostinho Avelino;

2º sargento Carlos Roberto Romanha;

2º sargento Edson Falcão;

3º sargento Grasiele Gomes de Oliveira;

2º sargento Janderson Cabrini Alvarenga;

Soldado Jonatas Rocha de Freitas;

Soldado Leonardo Souza Mattos;

2º sargento Luiz Antônio da Silva Abreu;

Soldado Manoel Paes Luiz Júnior;

1º sargento Marcos Paulo dos Anjos;

Cabo Max Deibert de Castro Sales;

Subtenente Moisés Júnior Siqueira Rangel;

Major Nério Pereira da Silva Filho;

3º sargento Neyblasco Cruz de Sá;

2º sargento Rachel Herika Rocha Duarte;

1º sargento Rosemberg Gama de Jesus;

Capitão Sérgio Alexandre Barbosa Vieira;

Subtenente Sérgio Rouver;

3º sargento Silvino Valter Ferreira;

Cabo Suzana de Jesus;

Cabo Tiago Rauta;

2º sargento Vanderli Francisco da Costa;

Cabo Vitor Roepke;

Tenente-coronel Wesley Eudes Rodrigues;

3º sargento Willian Rodrigo Vieira;

1º sargento Paulo Sérgio Santos de Oliveira Pacheco;

Cabo Carlos Aguilar Pereira de Oliveira;

2º sargento Gedson Corrêa Lourenço;

Soldado Honorato Ribeiro da Costa Neto.