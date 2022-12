Militares fazem entrega de presentes a crianças de projeto social de Vila Velha

Na manhã deste domingo (18), policiais militares fizeram a entrega de presentes e cestas básicas na Ação Social de Natal do Projeto Amoras, localizado no bairro Jabaeté, em Vila Velha. As crianças da região, atendidas pelo projeto, confeccionaram cartas com o intuito de receber os brinquedos desejados, o que tornaria o natal mais feliz para cada pequenino.

Alunos oficiais do 1º, 2º e 3º ano, sargentos recém-formados no Curso de Habilitação de Sargento (CHS) 2022, militares da 13ª Companhia Independente e outros convidados fizeram uma grande campanha de arrecadação para atender os pedidos escritos nas cartinhas. Hoje foi o momento de fazer a entrega dos donativos. A ação contou com a presença de alunos oficiais e militares da 13ª Cia Ind.

Toda mobilização feita pelos policiais demonstra o compromisso da Polícia Militar do Espirito Santo com a população, além de reforçar o sentimento de solidariedade e empatia frente aos problemas sociais.

Fonte: PM ES