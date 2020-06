Militares do 8°Bpm E 11°BPM apreendem mais de meio quilo de entorpecentes em Mantenópolis

.

Nesta quinta-feira (04), o 6º Batalhão divulgou os resultados operacionais obtidos no mês de maio. Ao todo, foram atendidas 6.411 ocorrências e 2.255 operações foram realizadas na área do Batalhão. Ao todo, 25 armas de fogo foram apreendidas, 18 mandados de prisão foram cumpridos e 48 veículos roubados foram recuperados.

O comandante do 6º BPM, tenente-coronel Leonardo Celante, exaltou os bons números do mês. Segundo ele, os resultados são decorrentes do empenho de todos os policiais militares que integram a Unidade. Mencionou, também, o apoio que vem recebendo do Comando de Polícia Ostensiva Metropolitano, o que vai possibilitar a continuidade do trabalho com foco em resultados.

Informações à Imprensa:

Diretoria de Comunicação Social PMES:

CORONEL DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR

Tel. (27) – 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

1º TENENTE ANTHONY MORAES COSTA

Tels. (27) 99625-1106 / 98823-8857

E-mail: [email protected]