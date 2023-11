Militares do 7º Batalhão participam de instrução de tiro

Neste mês de novembro, o 7º Batalhão realiza instruções de tiro policial para todo efetivo da unidade com a Carabina IWI Arad cal. 556, Carabina Radical Firearms 556, Carabina Imbel mod. IA2 cal. 556 e espingarda calibre 12 CBC Pump Military 3.0. As instruções para o manejo do armamento estão acontecendo no Clube de Tiro da Serra (CTS), em Divinópolis.

Com a aquisição dos modernos armamentos, as instruções se tornam necessárias para capacitar os policiais militares com a finalidade de melhorar a técnica e qualidade do serviço prestado, aumentando a segurança dos policiais e da sociedade.

Para a comandante da unidade, tenente-coronel Viviane Saliba Nascimento, a valorização do policial é muito importante e perpassa pela efetiva qualificação técnico profissional continuada para um bom atendimento à sociedade capixaba, como também, para a própria segurança pessoal do militar em suas funções diárias.

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES