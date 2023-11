Militares do 7° BPM apreendem armas de fogo e munições

Na madrugada do sábado (11), policiais militares da Ronda Ostensiva (RO) do 7º Batalhão de Polícia Militar apreenderam armas de fogo, munições e drogas no município de Cariacica.

A ação ocorreu no bairro Jardim de Alah, após os militares receberem uma denúncia anônima de que vários indivíduos fortemente armados estavam reunidos, a guarnição dirigiu-se para a ocorrência, resultando em uma intensa troca de tiros no local. No entanto, nenhum indivíduo foi localizado.

Após buscas realizadas na área, foram apreendidas três pistolas, cinco carregadores de pistola, 158 munições de diversos calibres, um pino de cocaína, 26 frascos de loló, duas placas de colete balístico, três celulares, duas balaclavas, uma mira a laser e o valor de R$ 550 em espécie. Todo o material apreendido foi encaminhado à 4ª Delegacia Regional de Cariacica.

Informações à imprensa:

Assessoria de Comunicação da PMES:

Tenente-coronel MARIO DE OLIVEIRA FERNANDES JUNIOR

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES