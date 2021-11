Militares do 6º BPM apreendem 15 mil pinos de cocaína e tabletes de maconha em bairro da Serra  

Na noite dessa segunda-feira (29), a ação dos militares do 6º Batalhão resultou na apreensão de grande quantidade de entorpecentes no bairro São Diogo, município de Serra.

Durante patrulhamento preventivo no bairro São Diogo, militares receberam uma denúncia anônima dando conta de que um indivíduo estaria guardando entorpecentes em um apartamento. Diante das informações, as equipes prosseguiram ao local e obtiveram êxito na detenção de um suspeito e na apreensão de vasta quantidade de entorpecentes. Ao todo foram apreendidos 15.160 pinos de cocaína, 05 sacos com a mesma substância, 32 tabletes de maconha, além de certa quantidade de crack e vasto material para embalo de entorpecentes.

O detido e os materiais apreendidos foram encaminhados a 3ª Delegacia Regional de Serra.