Militares do 6º Batalhão apreendem suspeitos de roubo na Serra

Na manhã desta segunda-feira (16), 120 alunos do Curso de Formação de Soldados 2020 – CFSD 2020, se apresentaram no Hospital da Polícia Militar (HPM) em Vitória, para a realização do exame de detecção do novo Coronavírus.

O procedimento faz parte dos protocolos e medidas de prevenção e controle da disseminação do COVID-19 adotadas pela PMES em cumprimento a Portaria Conjunta SEDU/SESA Nº 01-R, de 08/08/2020 e demais orientações sanitárias, visando maior segurança e cuidado com a saúde tanto dos alunos quanto dos demais envolvidos no CFSd.

Dessa forma, durante os dias 16, 17 e 18 de novembro, todos os discentes, divididos em três grupos de aproximadamente 120 alunos, realizarão os exames no HPM, antes da apresentação na Academia de Polícia Militar (APM).

Além dos exames, os alunos receberam um treinamento inicial básico de Ordem Unida, uma das principais marcas do militarismo, que incluiu comandos como “sentido”, “descansar” e “cobrir”, além da formação de pelotões. Essa e outras orientações passadas tiveram como objetivo iniciar o processo de internalização do militarismo na vida dos futuros Soldados e prepará-los para a apresentação na APM/ES dia 23 de novembro.

