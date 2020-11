Militares do 6º Batalhão apreendem duas armas de fogo e entorpecentes

Nesta terça-feira (03), policiais militares do 2º Batalhão apreenderam no município de Pinheiros, uma arma de fogo e um veículo roubado. Um jovem de 18 anos foi detido.

Após acionamento do Serviço de Inteligência da 2ª Companhia, policiais prosseguiram ao bairro Galileia para verificar uma ocorrência de porte ilegal de arma de fogo. No local, três indivíduos haviam sido abordados, sendo que um deles estava portando em sua cintura um revólver calibre 32, municiado com seis munições.

Ainda no bairro Galileia, agentes do Serviço Reservado localizaram um veículo Hyundai HB20. A ação aconteceu durante diligências, os agentes avistaram o carro, que estava sem a placa dianteira, motivo pelo qual foi feita a verificação no sistema. Após consulta constatou-se que o veículo possuía restrição de roubo ocorrido na cidade de Jaguaré, no dia 23 do mês passado.

O detido e os materiais apreendidos foram encaminhados ao Departamento Policial de plantão.

