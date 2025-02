Militares do 2º BPM apreende drogas em Boa Esperança

Na tarde de terça-feira (18), militares do Serviço de Radiopatrulha, da Força Tática e do K9 do 2º Batalhão apreenderam uma quantidade de drogas ilícitas em Boa Esperança, noroeste do Estado.

Devido a diversas apreensões de entorpecentes ocorridas nos últimos dias no bairro Boa Mira, naquele município, os militares intensificaram as diligências nas imediações e com o auxílio do semovente K9 localizaram maconha, cocaína e crack, próximo a casa de um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de entorpecentes.

As substâncias apreendidas foram encaminhadas para a Delegacia Regional.

