Militares do 14º Batalhão cumprem mandados de prisão no município de Ibitirama

Na madrugada desta quinta-feira (25), os agentes de inteligência do 14º Batalhão e os militares do serviço ostensivo cumpriram dois mandados de prisão no município de Ibitirama.

As equipes policiais prosseguiram ao local denominado Areia Branca, para cumprimento de mandados de prisão pelo crime de tráfico de drogas, houve a tentativa de fuga, mas o cidadão foi detido pelos policiais militares. No interior da residência foram apreendidos R$11.500,00 em espécie, cinco pássaros silvestres, um binóculo, uma balança de precisão e três buchas de maconha.

Ainda em Ibitirama, os policiais compareceram em outro endereço situado na zona rural, local denominado Córrego Soturno, onde detiveram um homem com mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo.

Os detidos e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as demais providências.

