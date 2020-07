Militares do 14º Batalhão, em Força Tarefa com a Polícia Civil, cumprem mandados e recuperam produtos de roubo

.

Após um roubo ocorrido no munícipio de Iúna no dia 12 de julho, fato que causou muita comoção na população da região, tendo em vista que a vítima foi amarrada, agredida, mantida em cárcere privado e teve vários pertences roubados, iniciou-se uma força tarefa por parte do Setor de Inteligência do 14º Batalhão de Ibatiba e a Polícia Civil, no intuito de localizar e prender os autores do roubo.

Nesta sexta-feira (24), durante operação conjunta da Polícia Militar (Força Tática, Setor de Inteligência do 14º Batalhão) com a Polícia Civil, foi realizado o cumprimento de mandado de prisão e busca e apreensão, na zona rural e sede do município de Muniz Freire.

No decorrer das buscas, nas residências dos suspeitos, foram apreendidos os seguintes materiais: uma pistola taurus calibre 380, municiada e carregada, um revólver calibre 22 da marca Rossi, uma espingarda calibre 22, munições, três aparelhos televisores e R$ 5.500 reais em espécie. Um dos acusados assumiu a autoria do roubo ocorrido no município de Iúna e relatou que outros indivíduos teriam participação no crime, o que foi confirmado, uma vez que parte dos materiais apreendidos, oriundos do roubo citado acima, foram encontrados em suas casas.

No total, cinco suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Muniz Freire, juntamente com todo o material apreendido e recuperado.

