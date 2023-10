Militares do 10º BPM participam de palestra promovida pelo Ministério Público

Na manhã de quinta-feira (19), policiais militares do 10º Batalhão participaram de uma palestra no Ministério Público de Guarapari com o tema “Trabalho da polícia ostensiva na perspectiva da nova jurisprudência do STJ”.

A palestra foi ministrada pelo representante da Promotoria Criminal de Vitória, Rodrigo Monteiro da Silva, e contou com a participação do comandante do 10º Batalhão, tenente-coronel Ríodo Lopes Rubim e demais oficiais da unidade, tendo como público alvo policiais da atividade operacional.

Foram abordados os aspectos legais que envolvem as etapas de diligências policiais para garantir a legitimidade da ação dos operadores de segurança pública.

