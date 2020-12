Militares do 10º Batalhão apreendem drogas em Guarapari

Na última quarta-feira (09), policiais militares do 10º Batalhão realizaram apreensão de drogas no município de Guarapari.

A ação ocorreu no bairro Bela vista, durante a noite, por volta das 20 horas. A guarnição policial realizava patrulhamento na região, quando avistou um indivíduo em atitude suspeita. Ele estava com uma pequena quantidade de drogas, porém ao verificar as proximidades do local da abordagem policial, foram encontrados 14 pinos menores e sete pinos médios de cocaína, um papelote grande e 18 papelotes menores de cocaína, 50 buchas de maconha, 21 pedras menores e duas pedras maiores de crack, além de R$ 81,50 em dinheiro.

O homem foi detido e encaminhado para a delegacia juntamente com o material apreendido.

