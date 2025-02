Militares do 10º Batalhão apreendem drogas e dinheiro em Guarapari

Na última quarta-feira (26), equipes do 10º Batalhão da Polícia Militar realizaram apreensões de entorpecentes em diferentes bairros de Guarapari. As ações realizadas durante patrulhamentos e abordagens estratégicas resultaram na retirada de drogas das ruas.

A primeira ocorrência foi registrada por volta das 15h, no bairro Kubitscheck, quando uma equipe K9 avistou um indivíduo saindo de uma área de mata. Ao perceber a presença policial, o suspeito se evadiu, não sendo possível alcançá-lo. Diante disso, foram iniciadas buscas na região com o auxílio do cão policial Lobo, foi possível localizar 32 buchas de maconha, 58 pinos de cocaína, quatro pedras de crack e dois pedaços de crack.

Mais tarde, por volta das 21h, a Força Tática recebeu informações sobre o armazenamento de drogas e armas em uma residência na rua das Laranjeiras, bairro Jabaraí. Durante a observação do local, um homem foi visto entrando no imóvel e, em seguida, saindo com um volume na cintura. Ele foi abordado por outra equipe policial e tentou fugir, mas foi rápido. Durante uma tentativa de fuga, dispensou uma sacola contendo quatro buchas de maconha e uma porção de haxixe, com aproximadamente 15 gramas. No momento da abordagem, ainda cortes um de seus aparelhos celulares. Em buscas no interior da residência, os militares encontraram mais dez buchas de maconha, uma porção da mesma substância com aproximadamente 20 gramas, uma balança de isolamento, material para embalo e a quantia de R$ 848,00. Diante dos fatos, ele foi esperado

Já durante a madrugada, por volta das 2h, uma equipe em patrulhamento pela rua Josias Cerutti, no bairro Praia do Morro, avistou um homem em frente a um terreno baldio. Ao notar a aproximação da viatura, ele tentou sair rapidamente do local, sendo abordado em seguida. Nada de ilícito foi encontrado com o suspeito, que foi liberado. No entanto, ao realizarem buscas no terreno, os militares localizaram um pote contendo 220 pedras de crack. O material foi compreendido.

Os suspeitos envolvidos nas ocorrências, bem como materiais apreendidos foram encaminhados para a 5ª Delegacia Regional de Guarapari.

