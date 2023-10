Militares do 10° Batalhão detém quatro suspeitos de tráfico e dois indivíduos com mandado de prisão em aberto em Guarapari

Neste sábado (30), militares do 10° Batalhão em patrulhamento no bairro Aeroporto, avistaram um indivíduo em atitude suspeita que ao perceber a presença policial empreendeu fuga, não sendo possível alcança-lo. Ao fazer a busca no local foi encontrada uma sacola contendo 20 pinos de cocaína, 12 buchas de maconha e 10 pedras de crack.

Já no bairro Village do Sol, após receber uma denúncia anônima, os militares prosseguiram ao local e próximo a uma borracharia, avistaram um indivíduo em atitude suspeita, que foi abordado, e com ele encontrado 14 tubos de cocaína, 4 buchas de maconha e R$ 70,00. Na residência de um dos suspeitos foram encontrados ainda 32 buchas de maconha, 4 tiras de maconha e R$ 15,00.

Ainda no sábado dois homens foram detidos com Mandado de prisão em aberto. Um no bairro Aeroporto pelo crime de furto e um no bairro Meaípe pelo crime de homicídio.

Na tarde de sexta-feira (29), militares da Força Tática receberam informações de que três indivíduos estariam traficando nas proximidades de um bar na Rua Santana do Iapó no bairro Muquiçaba. Os policiais tiveram o êxito de localizar os suspeitos e flagrar a ação delituosa. Durante a abordagem foi localizado o total de 50 pinos de cocaína, R$ 547,00, além de objetos pessoais. Os três indivíduos foram detidos.

Estas ações demonstra um grande comprometimento do 10º Bataljão em levar a tranquilidade à população de Guarapari.

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES