Militares do 10° Batalhão apreendem drogas e duas motocicletas com chassi adulteradas em Guarapari

Policiais militares do 10º Batalhão apreenderam drogas e duas motocicletas com adulteração no chassi. As ações foram nessa terça (14) e quarta-feira (15), em bairros de Guarapari.

Uma equipe do 10° Batalhão deteve dois indivíduos no bairro Jabaraí suspeitos de adulterar o chassi de duas motocicletas. Os militares patrulhavam pelo bairro quando perceberam um grupo suspeito manuseando uma motocicleta, sendo que dois deles ao perceberem a aproximação policial tentaram fugir. Imediatamente foram abordados e durante as buscas, os policiais localizaram duas motocicletas Honda CG 160 Fan Start na cor vermelha. Ambas estavam com sinais de adulteração de chassi e bloco do motor. Perguntados a origem dos veículos, responderam que uma foi comprada em Vitória por 4.500,00 e a outra foi comprada no município de Serra por 12.500,00.

Durante a madrugada, por volta de 2h50min, militares receberam informações de que um indivíduo de blusa vermelha estaria traficando em um posto de combustível no bairro Aeroporto. No local, os militares identificaram o suspeito entre os carros, que ao ver a viatura, tentou dispensar os entorpecentes debaixo de um dos veículos estacionados. Foi feita a abordagem e nas buscas foi localizado dez pedras de crack e quatro pinos de cocaína.

Já na terça-feira (14), militares localizaram no bairro Kubitschek, uma sacola contendo 47 pedras de crack, 16 buchas de maconha e sete pinos de cocaína. A ação se deu com apoio do cão Mike.

Os indivíduos detidos, o material e as motocicletas apreendidas foram encaminhados para a 5ª Delegacia Regional de Guarapari.

Informações à imprensa:

Assessoria de Comunicação da PMES:

Tenente-coronel MARIO DE OLIVEIRA FERNANDES JUNIOR

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES