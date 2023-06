Militares da 9ª CIA IND ministram palestra sobre Violência Doméstica em Barra de Itapemirim

Na tarde da última sexta-feira (02), a Patrulha Maria da Penha da 9ª Cia Independente realizou, na CMEI “Profª Marissol Martineri Ferreira Sad Machado”, na Barra de Itapemirim, uma palestra sobre Violência Doméstica contra a mulher e a Lei Maria da Penha.

O público alvo foram mães e pais dos alunos, incluindo o corpo docente da referida escola, onde a Equipe da Patrulha Maria da Penha foi recebida com muito carinho pela Diretora Laila Domingues.

Dentre os diversos assuntos relacionados ao tema, destacam-se as formas de violência doméstica, o que é e como funciona a medida protetiva, a importância das visitas tranquilizadoras, a atuação da Polícia Militar do ES no enfrentamento da violência contra a mulher, orientações, procedimentos e mecanismos de denúncia, além da participação da Patrulha Maria da Penha neste contexto.

Sob a perspectiva das orientações, não só as visitas tranquilizadoras, mas as realizações de palestras são de suma importância para prevenção, informação e esclarecimentos, possibilitando assim a construção de uma base de conhecimento para as mulheres que procuram os serviços de segurança pública, bem como para toda a rede que possa vir a atendê-las.

A Patrulha Maria da Penha faz parte de uma Política de Estado que foi instituída por intermédio da Lei Estadual nº 10.585, de 26.10.2016, e desde então presta esse valoroso serviço de orientação e prevenção às mulheres capixabas.

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES