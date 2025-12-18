Militares da 15ª Cia Independente apreendem pés de maconha em Mimoso do Sul

Nesta quarta-feira (17), por solicitação do serviço reservado da 15ª Cia Independente, a guarnição de serviço esteve no em uma residência no “Morro do Tiné, em Mimoso do Sul, pois havia denúncia de que no local era cultivado entorpecentes.

No quintal da casa foram localizados dois pés de maconha, com cerca de 1,60m. A moradora declarou ser usuária e afirmou que as plantas cresceram após o descarte de uma semente, alegando não haver intenção de cultivo.

A guarnição encaminhou a envolvida à delegacia. As plantas foram apreendidas.

Informações à imprensa:

Assessoria de Comunicação da PMES:

Tenente-coronel RONALDO RAIMONDI

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES