Militares da 14ª CIA IND Apreendem Revólver na Serra

A equipe da Delegacia de Polícia (DP) de São Gabriel da Palha prendeu, nesta sexta-feira (22), no Centro da cidade, um homem de 25 anos apontado como o autor do homicídio de um mototaxista também de 25 anos. O crime ocorreu no dia 26 de setembro de 2019, no bairro São Sebastião. “Essa prisão é um marco administrativo, pois todos os oito homicídios cometidos no ano passado em São Gabriel da Palha já tiveram autores identificados”, revelou o titular da DP, delegado Rafael Caliman.

O delegado contou que o homicídio foi ordenado por uma mulher que não concordava em deixar a guarda do filho com a vítima. “No dia do crime, ela marcou um encontro para conversar sobre a situação da criança. Ela atraiu a vítima até um campo de futebol onde os dois executores do crime estavam e desferiram diversas pauladas e golpes de faca na vítima”, explicou.

Além do detido nesta operação, houve a participação de um segundo suspeito que ainda não foi identificado. “Nossa equipe continua investigando para identificar esse autor. Em relação à mulher, ela continua foragida. A prisão dela já foi solicitada e nós seguimos em diligência para encontrá-la”, afirmou Caliman.

O detido foi autuado pelo crime de homicídio qualificado e foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Domingos do Norte.

